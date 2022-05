MT: Pastor é preso acusado de estuprar e passar ‘óleo ungido’ nas partes íntimas de mulheres

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Conforme a investigação, os crimes eram cometidos sempre da mesma forma. Durante a oração, o pastor falava que tinha que passar óleo ungido nas partes íntimas das vítimas, pois alguém havia feito “magia negra”. O investigado levava as vítimas, maiores e menores de idade, para um quarto ou outro cômodo da igreja, passava o produto no corpo e nas partes íntimas delas e praticava os abusos.

A segunda vítima, de 17 anos, relatou que no mês de fevereiro deste ano foi até igreja evangélica falar com pastor, para que ele fizesse uma oração. Na ocasião, ele a levou até o banheiro da igreja, deu um óleo a ela e pediu para que ela passasse na barriga. Na sequência, o investigado passou o óleo pelo corpo da vítima. A adolescente afirma que sentiu tontura e que depois foi abusada pelo pastor.

Conforme as vítimas, o pastor passava “óleo ungido” nas partes íntimas das mulheres, afirmando que iria tirar “magia negra” de seus corpos. As informações são do jornal O Globo.

