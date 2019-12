Mula maltratada em Tucuruí é resgatada e levada para abrigo em SP

O animal foi transportado de avião para o Instituto Luisa Mell(Foto:Reprodução)

A mula ‘Meia Branca’, como foi carinhosamente batesada, teve seu destido completamente mudado neste fim de semana. O animal foi resgatado e recebeu um novo abrigo no Instituto Luisa Mell, em São Paulo. A publicação do resgate invadiu as redes sociais.

“Foi mais de um mês de preparação, de planejamentos que envolveram tantas pessoas do bem! Para começar, tivemos que comprar a mula para tira-la de Tucuruí no Pará e levá-la para Belém. Nossa equipe foi 3x para lá e precisamos criar logísticas, arcar com custos, medicamentos e dentro de todo esse processo, contamos com o apoio incondicional da @aufamilyabrigo para ficar com ela, até conseguirmos um transporte. Quando estávamos sem saída, já pensando em trazer por terra, a @latamairlines veio como um milagre! Imediatamente, a Leda e Patrícia do time de carga, compraram conosco a missão, mas havia um problema: não existia rota direta entre Pará e São Paulo. O avião teria que parar em Manaus e talvez, a mula precisasse ficar por lá por dois dias até decolar para SP. Em Manaus então, contamos com o apoio da @joanadarcam que mobilizou a o Capitão João Queiroz da Polícia Militar de Manaus para, caso ela precisasse ficar por lá, termos todo o apoio. E eles montaram uma operação enorme! Mas ainda assim, estávamos preocupados. O ideal seria que ela viesse direto para SP, apenas com uma escala rápida em Manaus. Foi quando a @latamairlines nos surpreendeu de novo e disponibilizou mais dois pilotos para garantir que o avião decolaria de Manaus. Enquanto isso, em São Paulo, toda a equipe trabalhava para recebê-la. E deu tudo certo!”

Assim que a mula chegou em SP, recebeu os primeiros atendimentos veterinários e se alimentou. Assista:

