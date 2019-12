STF determina repasse R$ 430 mi a estados da Amazônia

Questionado sobre críticas à busca que autorizou na casa de Janot, dentro do inquérito sobre fake News do STF, Moraes reafirmou a necessidade da investigação. (Foto:Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Ministro Alexandre de Moraes destacou que os recursos pertencem às unidades federativas

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou que a União repasse imediatamente R$ 430 milhões para que os estados da Amazônia banquem ações de prevenção e fiscalização contra desmatamentos e incêndios.

O dinheiro faz parte de um fundo de R$ 2,6 bilhões – os valores são provenientes de depósitos feitos pela Petrobras, no âmbito de um acordo feito nos Estados Unidos, como indenização a danos e perdas de investidores com irregularidades expostas na operação Lava Jato.

Deste montante, R$ 1 bilhão é destinado ao combate do desmatamento e de queimadas. O restante, R$ 1,6 bilhão, é para a educação.

Compromisso

A decisão se baseia em pedido de nove estados – Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Maranhão, Mato Grosso, Roraima, Rondônia e Tocantins –, que reclamaram da falta de repasse.

Caso o valor não seja quitado até o final deste ano, determinou o ministro, deverá ser incluído nos “restos a pagar”.

Por:Redação Integrada, com informações do Metrópoles

21.12.19 17h52

