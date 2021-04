Mulher acende a luz do quarto e flagra o marido abusando sexualmente da filha de 5 anos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do Portal Holanda

Segundo o delegado responsável, a mãe da vítima relatou que pegou o companheiro ‘passando a mão nas partes íntimas da filha’, no momento em que acendeu a luz do cômodo.

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante no último domingo (11). Ele foi flagrado ‘sem calça e a cueca’ ao lado da própria filha, de 5 anos. A situação foi desvendada pela mãe da criança, que acendeu a luz de um dos quartos e se deparou com a cena chocante.O caso aconteceu em Rio Verde (MT).

