Motorista descobre traição e mata a tiros suposto amante da mulher no interior

Wesley Rangel Machado (Foto:Reprodução) – Wesley Rangel Machado, de 40 anos, foi morto a tiros ontem (9) dentro do local de trabalho dele, uma loja e oficina especializada em motos, em Nova Lacerda ( a 546 km de Cuiabá). O suspeito do crime, o motorista Diego Santos Barbosa, de 29 anos, foi preso em flagrante e confessou que matou a vítima após descobrir que ele era amante da esposa dele. Morte de Wesley causou comoção na cidade.

Consta no boletim de ocorrência que, segundo o homem, mais cedo, descobriu que sua esposa estava tendo o caso com a vítima e que, por isso, foi até a oficina tirar satisfação com Wesley. Ele disse que tentou bater na vítima, que reagiu e foi para cima dele.

Como estava armado, sacou o revólver e atirou contra o desafeto, que não resistiu e morreu ainda no local. Com o suspeito, a polícia apreendeu um carregador de pistola com 18 munições intactas.

A arma, uma pistola calibre 380, foi apreendida em seguida. Ele foi levado para a delegacia, onde foi autuado pelo crime de homicídio doloso motivado por questões passionais.

Ao ouvirem tiros populares acionaram a Polícia Militar por volta das 8h relatando que ouviram disparos de tiros dentro de uma oficina no Centro da cidade.

Quando chegaram, já encontraram a equipe de ambulância prestando os primeiros socorros e informaram que o suspeito foi identificado e que fugiu do local em um Fox, que se abrigou no pátio da Prefeitura. PM foi até o local e encontrou o suspeito em seu local de trabalho. Ele não ofereceu resistência e acabou confessando ser o autor do crime.

Morte de Wesley causou comoção na cidade. Prefeitura e Câmara Municipal lamentaram o ocorrido e desejaram força à família. Lojistas da cidade também prestaram homenagem. Uma das empresas destacou que ele será lembrado pelo “amor ao esporte e pelo profissionalismo”. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Fonte:RD Noticias Por:Bárbara Sá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...