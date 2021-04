Início turbulento: Os primeiros 100 dias turbulentos do Prefeito Gelson Dill

(Foto:Ilustrativa)- Nos 100 primeiros dias de governo Gelson Dill (MDB), foi no Legislativo municipal que o prefeito encontrou todo apoio necessário para enfrentar as maiores dificuldades que teve até agora no cargo.

Principais matérias enviadas pelo prefeito à Câmara; a proposta de abonos Cargos e Salários municipal e Abertura de “Credito Especial” de R$ 4.1 milhões para combate ao coronavírus ilustra bem as facilidades da gestão com o Legislativo.

Enquanto isto as dificuldades ficaram para ser enfrentadas com a população, sem manutenção nas vias publicas e atendimento social a gestão foi marcada com 100 dias turbulentos em Novo Progresso.

Veja principais problemas enfrentados por Gelson Dill

*Na posse de Gelson e Marconi o ex-prefeito Neri Prazeres dá o recado – “Voltamos a comandar o município de Novo Progresso disse, ex-prefeito Neri Prazeres.”

*Em primeiro ato administrativo a nomeação de secretários teve uma baixa o então nomeado secretario de finanças publicas não assumiu o cargo (motivo anonimato)

*Em 14 de Janeiro Vereadores se reúnem com Prefeito e vice Prefeito para discutir atraso em pagamentos de salários de servidores

*Aos 17 dias de fevereiro o Prefeito Gelson Dill (MDB) arruma dinheiro e paga salário dos servidores da saúde até R$ 7 mil

*Salários atrasados -Dill pegou a prefeitura com a folha de dezembro de 2020 em atraso, foi pagando aos poucos e até está data 13/04/2021 ainda não concluiu o pagamento. (continua a ignorar o fato dele ter sido vice-prefeito da gestão anterior)

*Após 20 dias da troca de comando prefeito Gelson Dill grava vídeo e diz que município está endividado e sucateado- (esqueceu que foi vice-prefeito)

*Vice prefeito é internado com Covid-19– *Marconi ficou impossibilitado e teve o afastamento das funções de vice-prefeito por problemas de saúde. (continua afastado em tratamento domiciliar)

*Em fim de janeiro Prefeito de Novo Progresso viaja e não paga salário atrasado dos servidores

*Inicio das reclamações Críticas à administração da Prefeitura são feitas pelas redes sociais

*Em 23 fevereiro Câmara de Vereadores realiza primeira sessão ordinária de 2021

*1º protesto dos Trabalhadores da saúde Profissionais da saúde protestam contra salário atrasado em plena pandemia

*Exato 25 dias de governo com recurso sobrando prefeito Gelson Dill quis fechar escola em Novo Progresso

*Em 27 de janeiro Prefeito volta atrás e decide não fechar escola municipal em Novo Progresso

*fevereiro inicia período inverno amazônico e chuvarada destrói ruas e vicinais.

*Moradores começaram a reclamar da falta de coleta de lixo na cidade e nas comunidades, o pior deles foi em Santa Julia

*Casos de Covid-19 disparam e Novo Progresso chega a 27 mortes por Covid-19 e fecha semana com alerta para nova variante de “SARS CoV 2”

*Comerciantes reclamam de buracos na avenida Jamanxim e silencio da prefeitura

*Prefeito Gelson Dill envia para câmara pedido de “Credito Especial” de R$ 5,3 milhões para combate ao coronavírus

*Novo Progresso-Vereadores aprovam mais de 5,3 milhões em “Credito Especial” destinadas para Covid-19 e diversas áreas em Promissão

*Vereador denuncia falta de dipirona e remédio para pressão nos postos de saúde de Novo Progresso

* Aulas presenciais e remotas (a distância com trabalho impresso) na rede pública foram suspensas em 27 de fevereiro pela prefeitura em decorrência ao Covid-19 –

*Em 3 de março Prefeitura publica novo decreto para o combate à Covid-19 e Vereadores aprovam mais de 5,3 milhões em “Credito Especial” destinadas para Covid-19 e diversas áreas em Promissão

*Em 12 de março imprensa divulga que prefeitura contratou sem licitação escritório de advocacia de Belém por R$ 268 mil Advogado do escritório que defendeu o prefeito Gelson Dill na Justiça Eleitoral –

*Em 13 de março chuvas pioram problemas dos buracos nas ruas- Coleta de lixo está prejudicada em todo o Município de Novo Progresso

*Em 16 de março imprensa divulga escândalo da ponte do rio jamanxim- Ponte reformada por iniciativa de produtores rurais, após pronta prefeitura fixa placa no valor de R$ 610 mil reais.

*Em 18 de março Prefeitura compra medicamentos para hospital e unidades de saúde

* Moradores da Vicinal Celeste em Novo Progresso se revoltam com postagem de vereador nas redes sociais, quem arrumou vicinal foi os moradores contrariando postagem do vereador.

*Aos 100 dias imprensa local descobre que o Prefeito de Novo Progresso beneficia esposa com gratificações e exclui funcionários da folha do mês de dezembro de 2020.

