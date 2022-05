Homem morre esfaqueado em Novo Progresso

A Polícia Militar foi acionada e atendeu a ocorrência no local do crime – (Foto: Reprodução/rede social)

Mikael dos Santos (Mika), de 22 anos, foi morto a facadas por volta das 14h00min deste domingo, 8 de maio de 2022, na rua Marechal Rondon, Bairro Jardim Planalto em Novo Progresso.

O crime é investigado pela Polícia Civil.

Crime

De acordo com informações, um homem em uma motocicleta POP branca, chegou com mais uma camionete onde desceu quatro pessoas e foram atingindo a vítima. Mika foi atingido na altura do pescoço e do abdômen. O SAMU fez o socorro da vítima com vida, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no hospital Municipal em Novo Progresso.

A Polícia Militar foi acionada e atendeu a ocorrência e acompanhou o socorro da vítima. A causa do crime ainda é desconhecida.

A vítima identificada como Mikael dos Santos (Mika) , tinha passagem pela polícia de Novo Progresso e Castelo de Sonhos, por tráfego de drogas. Ninguém foi preso.

Por:Jornal Folha do Progresso em 09/05/2022/11:24:28

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...