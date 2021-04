Operação da PC contra o tráfico de drogas cumpre mandados no Pará e apreende mais de R$ 800 mil

No total, mais de R$ 800 mil foram apreendidos – (Foto:Ascom/ PM)

Mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos durante a manhã, em municípios do Pará e Pernambuco

Quinze pessoas foram presas no Pará e em Pernambuco, durante a “Operação Farinha”, deflagrada na manhã desta terça-feira (13) pela Polícia Civil do Pará. A ação policial visou cumprir mandados de prisão e busca e apreensão domiciliar contra investigados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, milícia privada, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

A operação exigiu um trabalho investigativo de nove meses.

No Pará, as cidades de Belém, Senador José Porfírio, Santa Maria, Castanhal, Novo Repartimento e Mãe do Rio somaram 11 prisões. Enquanto que em Pernambuco quatro pessoas foram presas no município de Serra Talhada. Ao todo, foram detidas oito mulheres e sete homens. Foram cumpridos também 33 mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Criminal de Castanhal.

Conforme apontam as investigações, iniciadas em julho de 2020, a organização criminosa transportava entorpecentes para Pernambuco. O dinheiro fruto do crime era legalizado por meio de comércios e produções rurais. Somente no primeiro semestre de 2020, a organização lucrou aproximadamente R$ 5,5 milhões e movimentou mais de R$ 16 milhões em contas bancárias.

Segundo a delegada-geral adjunta, Daniela Santos, foi constatado o “transporte interestadual de entorpecentes, lavagem de dinheiro e milícia privada” durante a operação. “Esta é mais uma atuação da Policia Civil no enfrentamento ao tráfico de drogas e crimes afins, especialmente com a descapitalizacão da organização criminosa”, ressaltou.

Foram apreendidos dez veículos de luxo, mais de 30 kg de crack e cocaína, 12 mil comprimidos de anfetaminas, quatro armas, munições, cheques e mais de R$ 800 mil em dinheiro, além de documentos, aparelhos celulares, tabletes, pen drivers e valores bloqueados nas contas bancárias e propriedades rurais.

Aproximadamente 150 agentes de segurança participaram da ação, entre agentes civis da Divisão de Homicídios (DH), Diretoria de Polícia do Interior (DPI), Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) e Núcleo de Inteligência Policial (NIP). Eles contaram com o apoio da Polícia Judiciária da Força Nacional e Polícia Civil de Pernambuco.

Trabalho integrado

Titular da Divisão de Homicídios, Cláudio Galeno explica que a operação é resultado do trabalho integrado. “O nosso trabalho em conjunto tem feito total diferença, trazendo benefícios à sociedade ao tirar de circulação criminosos, dinheiro ilegal e entorpecentes. Continuaremos atuando de forma integrada dentro da instituição e com outras forças de segurança”, afirmou o delegado.

Em fevereiro deste ano, a Polícia Civil do Pará prendeu, em flagrante, um homem com meia tonelada de cocaína, transportada em um fundo falso na carroceria de um caminhão, em Castanhal.

Esta apreensão foi crucial para materializar as investigações que apontaram indícios do crime. Com isso, foi possível dar prosseguimento ao trabalho de investigação para desarticular a organização criminosa, o que culminou nos resultados obtidos pela “Operação Farinha”.

Por:Redação Integrada

