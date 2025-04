Mulher baleada pelo companheiro em Monte Alegre segue internada em estado estável em Santarém (PA)

Robson Oliveira e Tânia Vasconcelos em registro antes da tragédia; casal era conhecido em Monte Alegre por atuar no setor agropecuário — Foto: g1 Santarém e Região

Ela foi atingida por cinco tiros e passou por cirurgia em Santarém; Polícia Civil concluiu a investigação e confirmou a versão relatada pela vítima e por uma testemunha.

A vítima de uma tentativa de feminicídio registrada na noite da última sexta-feira (19), em Monte Alegre, oeste do Pará, segue internada na clínica cirúrgica do Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS), em Santarém. Segundo nota divulgada pela Prefeitura de Santarém, o quadro clínico de Tânia Vasconcelos, 38 anos, é considerado estável após passar por procedimento cirúrgico para retirada de um projétil alojado no abdome.

Tânia foi atingida por cinco disparos de arma de fogo, sendo os mais graves na região do abdome e nas pernas. Após receber os primeiros socorros no Hospital Municipal de Monte Alegre, ela foi transferida para Santarém ainda durante o fim de semana, devido à complexidade do caso, que exigia cuidados médicos especializados.

O autor dos disparos foi o próprio companheiro da vítima, o empresário Robson Oliveira, 61 anos, que se suicidou logo após o ataque. A tragédia aconteceu na residência do casal, localizada na rua João Isis, no bairro Planalto, em Monte Alegre. De acordo com a Polícia Civil, todas as evidências colhidas no local confirmam o relato da vítima e de uma testemunha que presenciou a cena.

Leia mais – Empresário atira na esposa e comete suicídio em Monte Alegre, no oeste do Pará

“Todas as circunstâncias fáticas apontam que a dinâmica dos eventos é a mesma relatada pela sobrevivente, bem como pela testemunha que estava no local”, afirmou o delegado Wellington Kennedy, responsável pelo caso.

Segundo ele, as perícias técnicas foram concluídas e o inquérito será remetido ao Ministério Público para as providências cabíveis.

O casal era conhecido na cidade por sua atuação no setor agropecuário e mantinha negócios em conjunto. Segundo familiares, eles estavam juntos há cerca de 10 anos, não tinham filhos em comum e eram vistos como um casal unido.

A Polícia Civil segue investigando o caso, ouvindo testemunhas e familiares da vítima. Ainda não há informações oficiais sobre o possível histórico de violência doméstica no relacionamento. Tânia segue recebendo cuidados médicos e, apesar dos ferimentos, não corre risco de morte.

