Empresário atira na esposa e comete suicídio em Monte Alegre, no oeste do Pará

Robson Oliveira e a esposa em registro feito antes da tragédia — Foto: g1 Santarém e Região

Crime ocorreu na rua João Isis, no bairro Planalto; mulher foi socorrida em estado grave e o caso está sob investigação da Polícia Civil.

Uma mulher, identificada como Tânia Vasconcelos, foi levada em estado grave ao hospital após ser atingida por disparos de arma de fogo na noite de sexta-feira (19), no município de Monte Alegre, no oeste do Pará. De acordo com informações preliminares, o autor dos tiros foi o próprio marido da vítima, identificado como Robson Oliveira, que cometeu suicídio logo em seguida.

A tragédia aconteceu no bairro Planalto, na rua João Izes. A Polícia Militar foi acionada por moradores que ouviram os disparos e, ao chegar ao local, encontrou o casal caído no chão. Robson Oliveira, que era empresário e vendia utensílios para o setor agropecuário, teria efetuado 5 disparos contra a esposa antes de tirar a própria vida. A arma utilizada no crime, um 38, foi apreendida.

Um vídeo gravado por moradores logo após os disparos mostra a vítima no chão, chorando e pedindo ajuda, enquanto o corpo de Robson já estava imóvel ao lado.

Uma equipe do Hospital Municipal de Monte Alegre, na Serra Ocidental, prestou os primeiros socorros e levou a mulher em estado grave para receber atendimento médico. Até a última atualização desta reportagem, o estado de saúde da vítima ainda não havia sido divulgado.

As motivações para o crime ainda são desconhecidas. O caso será investigado pela Polícia Civil de Monte Alegre, que deve ouvir testemunhas e familiares nos próximos dias.

