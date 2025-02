Mulher convence marido a vender rim, rouba dinheiro e foge com amante

Foto: Freepik/Imagem ilustrativa | Homem foi convencido ao acreditar que valor seria destinado à educação da filha, de 10 anos

Um homem vendeu o próprio rim a pedido da mulher, mas acabou sofrendo um ‘golpe’. A vítima alegou à polícia que a esposa teria roubado o dinheiro da venda do órgão e fugido com um amante. O caso foi em West Bengal, na Índia, segundo reportagem da emissora indiana CNN News18.

Após a operação, a vítima entrou em contato com a polícia e fez um boletim de ocorrência. Ele afirmou haver sido pressionado a vender o rim pela esposa, que alegava que o dinheiro iria para uma poupança voltada para a educação da filha, uma menina de 10 anos, além do casamento arranjado. Após muita pressão, ele cedeu.

O comprador foi encontrado um ano depois e pagou 1 milhão de rúpias indianas, pouco mais de R$ 66 mil. A operação, ainda que ilegal, teria sido realizada três meses atrás.

Enquanto se recuperava e acreditava que o dinheiro estava guardado para o futuro da criança, o homem descobriu que sua esposa tinha fugido para morar com um novo namorado, conhecido por meio do Facebook. O novo casal fugiu e foi morar em outra cidade, apesar das súplicas de diversos familiares.

Vítima procurou ex-mulher, que foi irredutível

Ainda na esperança de encontrar a esposa, o homem foi até a nova casa, com a companhia da filha do casal, e pediu para ela voltar para ele. Irredutível, a mulher teria apenas informado: “faça o que você precisar, mas eu estou entrando com um divórcio”. Ele também queria receber o dinheiro da venda do rim, mas tampouco conseguiu.

A venda de órgãos na Índia foi proibida somente em 1994, mas médicos locais afirmam que ‘mercado’ permanece devido à falta de doadores no país.

Fonte: CNN News18.

