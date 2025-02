Leitão nasce com ‘rosto humano’ nas Filipinas; ‘Parecia uma criança chorando’, diz agricultor — Foto: Reprodução/Facebook

Veterinários descartaram que porca tenha ficado prenhe por outra espécie de animal ou humano.

Uma porca deu à luz um leitão “mutante” em propriedade rural na região de Tanjay (província de Negros Oriental, Filipinas) no fim de janeiro. O filhote surpreendeu o agricultor e criador de porcos Alfredo Cardinas Jr. por ter um “rosto humano”.

“Fiquei assustado quando o vi pela primeira vez. Fiquei ainda mais chocado quando o ouvi chorar. Parecia que vinha de uma criança”, disse o filipino, de acordo com o “Daily Mirror”.

O leitão morreu apenas quatro horas após o nascimento. Os outros filhotes da porca nasceram saudáveis e sobreviveram.

A veterinária Christine Hope Dejadena explicou que é raro que apenas um filhote seja afetado por tal defeito de nascença. No entanto ela descartou a possibilidade de a mãe do leitão ter sido fecundada por outra espécie de animal.

“A porca não engravidaria de uma espécie diferente”, declarou ela.

Em vez disso, acredita-se que o leitão tenha nascido com um defeito de nascença raro conhecido como holoprosencefalia.

Outro veterinário, Aris Miclat, afirmou que a razão mais provável por trás da anormalidade é que a mãe pode ter sido exposta a produtos químicos ou pesticidas durante a gestação.

“Esta é uma malformação congênita, que é tecnicamente um defeito de nascença. É um distúrbio cefálico no qual o prosencéfalo não se desenvolve em dois hemisférios”, explicou ele, descartando ainda que um humano tenha engravidado a porca.

Veja o vídeo abaixo:

Leitão nasce com 'rosto humano' nas Filipinas; 'Parecia uma criança chorando', diz agricultor Leia mais https://t.co/mjyGUlIw27 pic.twitter.com/dVCBbv7DVw — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 4, 2025

Fonte: Macajuba Acontece e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/02/2025/09:54:37

