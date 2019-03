Mulher de 19 anos mata homem a facadas em garimpo de Itaituba

Foto:Divulgação-Crime aconteceu na noite do último sábado (2) no garimpo João Leite.

Um homem foi assassinado na noite do último sábado (2), por volta de 22:30h, na região do Garimpo João Leite, em Itaituba. Lourival Elizário dos Santos, de 62 anos, teria sido atingido por oito golpes de faca no peito e não resistiu. Segundo informações, uma discussão entre o homem e uma mulher, amiga da acusada, teria motivado o crime.

Segundo testemunhas, uma jovem de aproximadamente 19 anos foi a autora do crime, ela estaria muito alcoolizada e resolveu defender a amiga durante uma discussão que envolvia a vítima. O homem teria jogado uma lanterna na cabeça da acusada, que, muito irritada, pegou uma faca de serra e cometeu o crime.

“Ela pegou a faca de serra e foi atrás do homem em uma comemoração de aniversário. Essa moça já é conhecida por ser ‘doidona’.” afirma um morador da região garimpeira

O corpo do homem foi encaminhado para o IML de Itaituba e em seguida liberado, com autorização de uma autoridade policial, para um conhecido. Segundo relatos, seus familiares residem no estado do maranhão.

Não há nenhuma unidade policial no local e o crime deve ser apurado pela Polícia Civil. Moradores afirmam que a acusada permanece no local normalmente.

