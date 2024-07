Mulher de 62 anos é atacada por abelhas africanas, em Belém

Abelha africana / Foto: iStock | Acidente foi registrado em uma residência na alameda Paulo Maranhão. Vítima foi socorrida após pedidos de socorro.

Uma mulher de 62 anos foi hospitalizada depois de um ataque de abelhas, na tarde desta segunda-feira (15), no bairro de Nazaré, em Belém. A vítima foi atacada dentro de uma casa na qual prestava serviço.

O acidente foi registrado em uma residência na alameda Paulo Maranhão. A vítima do ataque, Ana Maria da Conceição, foi socorrida após pedidos de socorro. Outras pessoas que passavam pelo local ou tentaram ajudá-la também foram picadas.

Uma operação foi montada para controlar o enxame. Os militares do Corpo de Bombeiros usaram tochas para dispersar as abelhas que ainda estavam no local quando eles chegaram.

Com proteção especial e fogo, eles percorreram o quintal e vários cômodos da casa. A suspeita é de que as abelhas, da espécie africana, sejam migratórias.

O proprietário do imóvel se negou a deixar o local. Já a mulher foi socorrida e levada para um hospital particular.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/07/2024/07:40:53

