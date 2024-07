Acumulando US$ 10 bilhões, Pará tem aumento de 4,5% nas exportações no 1º semestre de 2024

Porto de Vila do Conde, em Barcarena, no Pará – um dos principais pontos para envio de produtos para exportação no Pará. — Foto: Companhia Docas do Pará

Dados da Fiepa apontam ainda que o estado teve queda de quase 20% nas importações e manteve-se líder regional no comércio com o exterior, principalmente de minério.

O Pará teve aumento de 4,5% na economia gerada pelas exportações no primeiro semestre de 2024. O acumulado foi de US$ 10,7 bilhões, com queda de 9,5% dos produtos exportados.

Já as importações tiveram queda de quase 20% em relação ao mesmo período de 2023. Foram US$ 898,6 milhões em produtos importados, totalizando 2 milhões de toneladas.

Os dados são do Ministério da Economia, divulgados pelo Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa/CIN).

Líder regional

O Pará se manteve como principal estado exportador do Norte, contribuindo com 6,42% do total de US$ 14,5 bilhões de exportações em toda a região.

No comparativo com os estados da Amazônia Legal, o estado ficou atrás apenas do Mato Grosso. A nível nacional, o Pará o sexta maior do país.

Minério é carro-chefe

O setor mineral continua sendo a principal fonte de receitas com exportações paraenses, sendo responsável por 81,71% do total. Foram 143.265.561 toneladas, resultando em US$ 8,7 bilhões.

O minério de ferro bruto, minério de cobre, alumina calcinada e alumínio não ligado e derivados foram os principais produtos.

Carnes bovinas e soja totalizaram US$ 1,4 bilhão de vendas para o exterior.

Canaã e Parauapebas lideram exportações

Quanto à distribuição geográfica das exportações, o interior do Pará permanece na dianteira, representando 84% do total. A região metropolitana de Belém contribuiu com 16%.

Na avaliação geral dos municípios do Pará, a capital Belém ocupa o 10º lugar no ranking das exportações, com US$ 106,5 milhões no período.

Entre as cidades paraenses que se destacaram nas exportações, Canaã dos Carajás manteve-se na liderança, com total de US$ 3,2 bilhões; seguido de Parauapebas, com exportações no valor de US$ 2,8 bilhões, principalmente de minérios de ferro e cobre.

Dez municípios do Pará com mais exportações no 1º semestre de 2024:

Foram US$ 10,7 bilhões acumulados nos primeiros seis meses do ano.

Países compradores

Coordenadora da FIEPA/CIN, Cassandra Lobato explica que o Pará tem se mostrado atrativo para países asiáticos, como China, Malásia e Japão.

Segundo a especialista, os países importaram pouco mais de US$ 6 bilhões em produtos do estado, com destaque para minérios de ferro.

Ao observar os blocos econômicos, constata-se que a Ásia registrou aumento de 9,45% durante o período analisado, mantendo posição como principal destino das exportações do Pará, com mais de 60% de participação.

Em segundo lugar está a União Europeia, que no mês de junho importou US$1,7 bilhões, registrando participação de 16,23%.

Os Países Baixos (Holanda) e Alemanha também estão entre os principais compradores, importando US$ 372,2 milhões e US$ 324,1 milhões, respectivamente.

A América do Norte contribuiu com 7,82% das exportações, com os Estados Unidos se destacando como os maiores importadores dentro do subcontinente, com valor total de cerca de US$ 397,6 milhões.

Já nas importações, o Pará têm comprado mais produtos dos Estados Unidos, Rússia e China, que têm sido os principais fornecedores estado.

Expectativas

É esperado para o segundo semestre de 2024 aumento no volume exportado do Pará, puxado pela safra do açaí e o ciclo de corte da madeira.

“São dois produtos que monitoramos e percebemos que contribuem bastante para a Balança Comercial”, explica Cassandra Lobato.

