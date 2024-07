Operação interdita 45 bares e casas de show em Salinas, no Pará

Ação combate à poluição sonora e a presença irregular de crianças e adolescentes em estabelecimentos noturnos. — Foto: Ascom/PC

Uma operação da polícia interditou 45 estabelecimentos em Salinas, nordeste do Pará, neste final de semana. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira (15). A operação “Tolerância zero” fiscalizou as praias, orlas, bares e casas de festas. A ação combate à poluição sonora e a presença irregular de crianças e adolescentes em estabelecimentos noturnos.

“As ações da Tolerância Zero estão sendo intensificadas e desenvolvidas em dois turnos, de sexta-feira à domingo, quando o município recebe o maior número de veranistas. Nossas ações tem o principal objetivo de combater o crime de poluição sonora e perturbação do sossego alheio, verificação dos alvarás de funcionamento, além das licenças exigidas para o bom funcionamento dos estabelecimentos”, diz o coordenador de operações da Segup, coronel Ed-lin.

Todas as ações da Operação Verão 2024 seguem até o dia 5 de agosto com mais de 5,6 mil agentes em 92 localidades paraenses.

Fonte:g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/07/2024/09:27:43

