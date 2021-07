Mulher é arrastada por policial militar para fora de ônibus após se recusar a descer, em Santarém

(Foto:Reprodução) – Episódio foi registrado na tarde de quarta-feira (21), na avenida Fernando Guilhon, grande área do Santarenzinho.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher sendo arrastada de dentro de um ônibus para a calçada em frente a um hotel na avenida Fernando Guilhon, na grande área do Santarenzinho, em Santarém, oeste do Pará. O episódio foi registrado na tarde de quarta-feira (21), por volta das 16h15.

De acordo relato de um passageiro que testemunhou e filmou a situação e pediu para não ter seu nome revelado por temer represálias da polícia, alguns passageiros estariam incomodados com o cheiro dos peixes que a mulher levava em uma sacola, e a Polícia Militar teria sido acionada para retirar a mulher do ônibus.

O ônibus que faz linha para a ocupação Bela Vista do Juá foi parado por uma viatura da PM na avenida Fernando Guilhon para que dois policiais entrassem. No vídeo a mulher aparece se acomodando junto à janela do ônibus enquanto um policial pede que ele se retire. Ela chora vai escorregando pelo banco até que ela cai próximo à escada da porta dianteira e em seguida é arrastada por outro policial que está do lado de fora do veículo.

Ainda de acordo com a testemunha, ao perceber que a ação estava sendo filmada por pessoas que estavam dentro do ônibus, um dos policiais teria dito palavras de intimidação para que as imagens não fossem divulgadas.

Esclarecimentos

A Polícia Militar informou que a guarnição foi acionada para verificar uma situação de desordem no interior de um ônibus de transporte público na tarde de quarta-feira (21). No local, foi verificado que se tratava de uma pessoa com transtornos mentais. E que após retirar a mulher do interior do coletivo, a guarnição acionou o Samu. Após a chegada da ambulância do Samu, a mulher teria sido conduzida ao Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo.

A empresa de transportes Eixo Forte disse que por volta das 16h de quarta-feira (21), segundo o motorista da empresa e o cobrador, entrou no coletivo pela porta dianteira uma senhora portando gratuidade. Ao observar que a mulher estava com peixe mal embalado, foi pedido que ela embalasse melhor o peixe, mas ela teria se recusado e começado a xingar o motorista e os demais passageiros, e a bater nos vidros do ônibus.

Ainda de acordo com a empresa, o motorista contatou a polícia e o ônibus foi abordado pela viatura da PM na Fernando Guilhon. Os policiais pediram pra passageira se retirar do veículo, e ela se recusou. “A polícia a removeu e o motorista deu sequência ao seu turno de serviço. Segundo o motorista e o cobrador a senhora estava possivelmente embriagada”.

