Operação integrada busca localizar criminosos que atiraram e mataram sargento na BR-163

(Foto:Reprodução) – Crime aconteceu na terça (20) quando a 2ª SGT Maristela Gomes Pantoja estava em um caminhão que foi abordado por criminosos que tentavam realizar assalto.

Uma operação integrada foi deflagrada em Santarém e Belterra, no oeste do Pará, para localizar os criminosos que atiraram e mataram uma policial militar em uma tentativa de assalto. O crime aconteceu na terça (20).

De acordo com informações da polícia, a ação conta com policiais civis e militares. Foram direcionadas viaturas identificadas e carros do serviço de inteligência para as diligências.

De acordo com o coronel Aldemar Maués, incursões foram feitas próximas ao local onde o crime aconteceu durante toda a quarta-feira (21).

“Montamos uma operação para entrar em todos os travessões e tentar localizar esses assaltantes. Fizemos a saturação desde o travessão 145 até a estrada do Jabuti. Trabalhamos até 2 da manhã”, contou o coronel.

Ainda segundo Maués, em algumas comunidades os policiais eram informados que o veículo passou pelo local e populares relataram que os criminosos já estavam realizando assaltos na região.

“A Polícia Civil também já tem uma possibilidade de quem são esses elementos. Os delegados Jamil e Silvio Birro com suas equipes também estavam na área de Belterra e passaram o dia investigando, mas infelizmente ainda não logramos êxito”, continuou Maués.

“As missões continuam, as equipes estão na área e mais cedo ou mais tarde vamos capturar esses elementos que ceifaram a vida da sargento Maristela”, completou.

Possibilidade de criminoso estar ferido

Ainda de acordo com as investigações da polícia, é possível que um dos homens que trocou tiros com a sargento Maristela esteja ferido, por isso as ações também estão direcionadas para investigar um possível suporte médico recebido pelos criminosos.

Maristela Gomes Pantoja tinha 49 anos de idade e estava na reserva da corporação, mas estava trabalhando como segurança — Foto: Redes Sociais

Os policiais estiveram em endereços que poderiam ser de pessoas suspeitas de dar algum tipo de suporte para o bandido ferido, mas nenhuma suspeita foi confirmada.

Sepultamento

O corpo da sargento Maristela Gomes Pantoja está sendo velado em uma funerária particular localizada na travessa Moraes Sarmento, entre Presidente Vargas e Mendonça Furtado.

Às 16h o corpo deverá sair do local para um cortejo que seguirá pelo 3º e 35º BPM onde serão realizadas homenagens e em seguida seguirá para o cemitério do Mararu, onde vai acontecer o sepultamento às 17h.

Relembre

A sargento Maristela Gomes Pantoja estava na reserva, mas seguia trabalhando como segurança em um caminhão quando foi abordada por 2 criminosos. Eles trocaram tiros e 4 deles acabaram atingindo a policial.

Maristela foi atingida no queixo, tórax, abdome e coxa. Ela chegou a ser socorrida pelo Samu em Belterra, mas morreu a caminho do hospital em Santarém.

Após a troca de tiros, os criminosos acabaram fugindo do local sem roubar nada do caminhão. A polícia investiga o caso.

Por Dominique Cavaleiro e Érique Figueirêdo, G1 e TV Tapajós — Santarém, PA

