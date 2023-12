Foragido do Mato Grosso por torturar vítima até a morte é preso em Castelo de Sonhos.

Francisco Malta Nascimento Oliveira, “vulgo MALTA” – (Foto:Reprodução Rede Social) –

Na última sexta-feira,1 de dezembro de 2023, uma equipe da Polícia Civil do Distrito de Castelo de Sonhos no município de Altamira (distante 245 km de Novo Progresso) , realizou a prisão de Francisco Malta Nascimento Oliveira, “vulgo MALTA”. O mesmo foi preso por volta das 19h00min da sexta (01/12) dentro de um supermercado, no centro do distrito de Castelo, após investigação da equipe de polícias civis de Castelo de Sonhos, distrito de Altamira. Francisco Malta é acusado de torturar uma pessoa até a morte, na cidade de Juína no estado do Mato Grosso, a polícia daquele estado não informou a motivação do crime. Francisco Malta estava com dois mandados de prisão, um por homicídio mediante tortura, outro por tráfico de drogas.

Francisco Malta também estava sendo investigado por tráfico de drogas. Malta foi escoltado para a cadeia pública de Novo Progresso, onde aguarda transferência para o Estado de Mato Grosso.

Fonte: Jornal Folha do Progresso com informações da PC / e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/12/2023/11:14:05

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...