Mulher é assassinada a tiros em Tucumã; principal suspeito é o ex-namorado (Foto:Reprodução rede social)

O principal suspeito ainda não foi localizado pela autoridades policiais

Uma mulher identificada como Neide Clara dos Santos, de idade não revelada, foi morta a tiros na noite de domingo (25), durante o feriado de Natal, no centro da cidade de Tucumã, região sudeste do Pará. Testemunhas disseram à Polícia Militar (PM) que o autor do crime seria ex-namorado da vítima. O suspeito foi reconhecido apenas pelo prenome de Romário. O caso, que ainda não se sabe a motivação, ocorreu na Rua 4, que fica no setor Davi Santos.

O crime foi postado nas redes da cidade de Tucumã (veja abaixo)

Segundo o relato da ocorrência da Polícia Militar do Pará (PMPA), por volta de 20h40, um caso de baleamento foi repassado ao Núcleo Integrado de Operações (Niop). Equipes do Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII) chegaram a cena do crime e localizaram Neide morta.

O celular da mulher, avaliado em mais de R$ 1500, tinha sido roubado após o crime. Os familiares da vítima conseguiram localizar o aparelho, que dava a localização no município de Ourilândia, distante a 950 quilômetros de Tucumã.

A guarnição da PM contou com o apoio da Polícia Civil do Pará (PCPA) até o lugar em que o celular estava aparecendo no rastreamento, mas não conseguiram achar o aparelho eletrônico ou Romário.

O ex-namorado de Neide segue foragido.

Por:Jornal Folha do Progresso em 26/12/2022/07:05:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...