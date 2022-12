Polícia diz que “bolsonarista paraense” pretendia distribuir armas para atentado;Veja arsenal apreendido

George Washington de Oliveira Sousa está preso após tentativa de atentado (Foto: Reprodução Rede social)

George Sousa, de 54 anos, afirmou ter gasto R$ 170 mil reais em armas que seriam distribuídas para manifestantes acampados em frente ao QG do Exército

Polícia diz que bolsonarista pretendia distribuir armas para atentado

Homem confessou ter montado um artefato explosivo numa área de acesso ao Aeroporto Internacional de Brasília

Em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal , o bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos, que confessou ter montado explosivos em uma área de acesso ao Aeroporto Internacional de Brasília , afirmou que gastou cerca de R$ 170 mil com armas e que planejava um possível atentado organizado na cidade que seria colocado em prática nos próximos dias.

Leia mais>Saiba quem é o paraense preso após tentar explodir bomba no DF;Policia disse que não agiu sozinho.

Segundo o empresário, ele pretendia entregar armas a apoiadores de atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), acampados em frente ao QG do Exércit o e explodir bombas para radicalizar os bolsonaristas.

“Ele confessou que tinha intenção de cometer um crime no Aeroporto, com objetivo de chamar atenção para o movimento a favor do atual presidente Jair Bolsonaro, que eles estão empenhados no quartel-general”, disse o diretor-geral da PC-DF, delegado Robson Cândido ao ao portal de notícias UOL . “Ele e o grupo falhou, talvez por cfalta de conhecimento técnico sobre como artefatos do tipo funcionam.”

O homem pretendia chamar a atenção de outros manifestantes ao realizar o ataque no aeroporto para que esses manifestassem contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou no depoimento. Além de George Washington, a polícia busca por novos envolvidos a partir desta segunda (26) e já identificou outros participantes na ação.

“Temos informações preliminares e, ao longo da semana, mais envolvidos podem ser presos. Ele confessa a participação de outras pessoas na tentativa de explosão”, disse o Delegado-geral da PC-DF, Robson Candido.

Já segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, é importante que seja aguardada as conclusões oficiais, para as devidas “responsabilizações”.

Dino estuda criação de grupo antiterrorismo após ameaça em Brasília

Flávio Dino, futuro titular da pasta, também acompanha o caso e afirmou que irá reavaliar os procedimentos de segurança para a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcada para o próximo domingo (1°) após a tentativa de ataque no aeroporto.

“A posse do presidente Lula ocorrerá em paz. Todos os procedimentos serão reavaliados, visando ao fortalecimento da segurança. E o combate aos terroristas e arruaceiros será intensificado. A democracia venceu e vencerá”, disse.

Veja o foi apreendido com o bolsonarista que deve ser autuado por crime contra Estado Democrático e porte e posse de arma de fogo:

*dois revólveres;

*duas espingardas;

*três pistolas;

*cinco emulsões explosivas;

*munições;

*uniformes camuflados.

“Ele tinha registro de colecionador e todas as armas estão no nome dele. No entanto, não há autorização para transitar com essas armas livremente. A situação se agrava porque ele viajou do Pará para Brasília sem guia de autorização de transporte”, afirmou o delegado-geral da PC-DF.

