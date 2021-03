Pecuarista Edson Piovesan morre vítima de acidente na rodovia BR 163

(Foto:Via WhatsApp)- Morreu no inicio da noite desta segunda-feira(22), em acidente na rodovia BR 163, nas proximidades do distrito de Castelo de Sonhos o pecuarista Edson Piovesan, ele que foi ex-prefeito da cidade de Juara no Mato Grosso.

Edson Piovesan, 69 anos, perdeu controle do veículo e acabou saindo da pista e colidiu com uma arvore,chegou ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O ex-pecuarista que tinha propriedades na região, estava em uma caminhonete Toyota Hilux prata, com placas de Juara (MT), estava sozinho ao se envolver em acidente, no município de Castelo dos Sonhos, no Pará.

A caminhonete em que Piovesan trafegava na BR-163, quando acabou saindo da pista ao desviar de um buraco, acabou atingindo uma árvore, às margens da rodovia federal. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Natural de São Mateus do Sul, era casado deixou a esposa Anita Piovesan, seis filhos e netos.

