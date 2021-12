Mulher é encontrada morta e homens são presos por roubo e violência doméstica no feriado em Santarém

Casos foram registrados na 16ª Seccional de Polícia Civil de Santarém — Foto: Tracy Costa/G1

Casos foram registrados na quarta-feira (8) na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

O feriado do dia de Nossa Senhora da Conceição foi considerado tranquilo para os agentes da segurança pública que trabalharam na quarta (8) em Santarém, no oeste do Pará. No plantão da polícia civil foram registrados casos de roubo e violência doméstica. Uma mulher foi encontrada morta.

De acordo com informações da Polícia Civil, o corpo de uma mulher foi encontrado em avançado estado de decomposição na comunidade Urumanduba. A mulher identificada como Maria de Lourdes Rebelo Pessoa tinha 66 anos e morava sozinha.

A suspeita é que a idosa tenha morrido de causas naturais. Familiares contaram à polícia que ela tinha problemas psicológicos.

Um homem foi preso suspeito de roubar um celular. A vítima acionou a polícia após o assalto e o suspeito foi localizado e detido na ocupação do Juá.

Já no bairro Interventoria um homem chegou em casa embriagado e agrediu verbalmente a companheira. A polícia foi acionada e o homem foi apresentado na delegacia de Santarém.

Por Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e região — PA

09/12/2021 16h00

