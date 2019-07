Satélite norte-americano cai em área rural de Santarém; achado movimentou comunidade

Um misto de susto e euforia com o satélite tomou conta dos moradores que registraram tudo em fotos e vídeos.

Satélite encontrado em propriedade rural da comunidade Aracuri, região do Lago Grande, em Santarém-PA — Foto: Aurivane Pereira/Arquivo pessoal

Um satélite norte-americano caiu na Fazenda São Geraldo, próximo à comunidade Aracuri, no Lago Grande, zona rural do município de Santarém, oeste do Pará, na quinta-feira (18), e atraiu moradores de várias localidades vizinhas, curiosos com o achado.

O satélite caiu entre 21h e 22h de quinta. Os moradores achavam que fosse um avião em razão da quantidade de luzes. O achado provocou um grande susto e euforia entre os moradores acostumados à rotina de pesca, agricultura familiar e pecuária.

“Nós vimos quando o equipamento estava caindo, mas achamos que fosse um avião. Nós entramos lá na propriedade onde caiu, ainda de noite, mas não encontramos nada. Hoje de manhã, o pessoal foi cedo pra lá e encontrou o satélite. Lá na peça tem nomes de países e números de telefones pra ligar. Fizeram contato com um número de Fortaleza, e informaram que vão mandar uma equipe aqui para buscar o satélite que é de internet rural”, contou Cleuson da Silva Vieira, empresário do ramo da panificação e morador da comunidade Aracuri.

A notícia sobre a queda do satélite na propriedade rural de Valdomiro Lages atraiu moradores de comunidades vizinhas e não faltou quem registrassem o fato inusitado com fotos e vídeos.

Satélite norte-americano cai em área rural de Santarém, no Pará

O satélite foi carregado por moradores da área do campo onde caiu para o lado da casa do proprietário da fazenda, onde permanecerá até que a apareça alguém da empresa responsável para buscá-lo.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

