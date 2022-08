Mulher é encontrada morta em quarto de hotel no Centro de Santarém

A mulher usava medicamentos controlados e foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira,19 — Foto: Redes sociais

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e constatou o óbito no local na manhã desta sexta-feira (19). A mulher estava acompanhada do marido e estava na cidade para uma consulta médica.

Uma mulher foi encontrada morta em um hotel no Centro de Santarém, oeste do Pará, na manhã desta sexta-feira (19). Ela estava na cidade para uma consulta médica e veio acompanhada pelo marido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o Óbito no local.

A mulher foi identificada como Nair Folle, e tinha 58 anos. Ela era de Altamira, no sudoeste paraense.

De acordo com informações dos enfermeiros que foram até o local, a mulher havia morrido há algumas horas antes do marido acordar e perceber que ela já estava sem vida. O companheiro dela relatou que ela usava medicamentos controlados.

O Samu afirmou que a causa da morte foi natural.

Por:Jornal Folha do Progresso em 19/08/2022/16:27:28

