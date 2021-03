Mulher é ‘esfaqueada’ durante briga no Residencial Salvação, em Santarém

Vítima foi levada em estado grave para o Hospital Municipal. A agressora conseguiu fugir do local do crime. Polícia investiga o caso.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram momento em que a vítima é agredida e esfaqueada — Foto: Reprodução/Redes sociais

Uma mulher recebeu pelo menos quatro golpes de faca na região do abdômen e cabeça neste domingo (21) durante uma briga em uma das casas do Residencial Salvação, em Santarém, no oeste do Pará.

As agressões e golpes vieram por parte de uma outra mulher, que fugiu após o ocorrido. A cena foi presenciada por várias pessoas que nada fizeram para apartar a briga.

A vítima, identificada como Regiane de Freitas Tavares, de 30 anos, foi atendida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Municipal em estado grave.

O caso foi registrado na 16ª Seccional de Polícia Civil, no plantão do delegado Herbert Farias Jr., que requisitou ao CPC que realizasse o exame de lesão corporal na vítima. De acordo com o delegado, o caso deve ser tramitado para UIP Santarenzinho, para instauração dos procedimentos cabíveis.

Por Tracy Costa e Ramon Azevedo, G1 Santarém — PA

21/03/2021 18h05

