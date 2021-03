Publicação:N° 324/2021 – C. BEHLING – TAIGA MADEIREIRA

C. BEHLING – TAIGA MADEIREIRA, portadora do CNPJ n°03.182.593/0001-42, licenciada para a atividade de desdobro de madeira em tora para produção de madeira serrada e seu beneficiamento/secagem, torna público que requereu junto a SEMMA de Novo Progresso/Pará, a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO processo 449/2021..

