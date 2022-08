Mulher é esfaqueada e tem filho sequestrado, no Pará

(Foto:Reprodução) – O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (15) e o suspeito ainda não foi localizado

Uma mulher de 22 anos foi esfaqueada pelo menos duas vezes no pescoço nesta segunda-feira (15), durante o feriado de Adesão do Pará, em Moju, município no nordeste do Pará. O suspeito da tentativa de feminicídio seria o marido da vítima. Ele também teria fugido com o filho do casal. Não há detalhes sobre como teria acontecido o crime.(As informações são do Moju News).

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram os ferimentos feitos por um arma branca no pescoço da mulher. Familiares também pediram ajuda no caso. “Gente, por favor, divulguem muito a foto desse homem que esfaqueou minha irmã nessa madrugada e levou meu sobrinho. Se alguém souber de qualquer informação repasse a polícia”, diz a mensagem divulgada também nas redes sociais.

A motivação do homicídio ainda é desconhecida, mas, com a prisão de Izaque, deverá ser esclarecida pela Polícia Civil.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada na Unidade Mista de Saúde em Moju. Seu estado de saúde não foi divulgado até 16h50.

A polícia disse que está realizando diligências para tentar encontrar o suspeito, assim como o menino. Até 18h de segunda-feira, o homem ainda não tinha sido localizado e permanece foragido.

Por meio de nota, a Polícia Civil (PC), confirmou o caso e que está inveum inquérito foi instaurado por meio da delegacia do município de Moju para apurar o caso de tentativa de feminicídio. ” Uma mulher foi encontrada dentro de sua residência, com perfurações na região do pescoço. Ela foi encaminhada para receber os atendimentos médicos necessários. As investigações apontam que o suspeito seria o companheiro da vítima, que fugiu do local com o filho do casal”, diz o comunicado da PC.

Ajude a polícia com mais informações

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

Jornal Folha do Progresso em 16/08/2022/

