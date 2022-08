Comerciantes denunciam onda de furtos em estabelecimentos do centro de Novo Progresso;Vídeo

Comerciantes reclamam da falta de ronda noturna pela polícia. (foto: Reprodução)



Neste domingo, 14 de agosto de 2022 (véspera de feriado) um criminoso assaltou três comércios repentinamente; uma conveniência, uma loja de roupa e uma joalheria.

Comerciantes que trabalham no centro de Novo Progresso contam que a insegurança é uma sensação que tem sido recorrente. Quem trabalha nesse setor na região sofre com constantes furtos. Os ladrões invadem as lojas e levam mercadorias e equipamentos comprados para a própria segurança do local.

No video abaixo mostra ladrão agindo na madrugada desta terça-feira (16) furtando uma maleta de ferramentas na residência do Senhor Dalinha, quem souber do paradeiro desse malandro, mandar msg no whatsApp 93 981189814.

Ainda conforme relato de comerciante, o criminoso age sozinho, atua na madrugada sem medo das câmeras de segurança. O comerciante afirma que teve um prejuízo de R$ 20 mil em sua loja de celulares. O criminoso arrombou a fechadura da porta da loja, entrou e saqueou.

Outra comerciante teve loja furtada e praticamente todo estoque furtado em ação destes criminosos.



A reportagem do Jornal Folha do Progresso recebeu diversos vídeos de câmeras que mostra ação do ladrão, em três situações aparenta ser a mesma pessoa. “Compartilhamos imagens minhas e de outros comerciantes que também foram visitados, e fisicamente para ser a mesma pessoa. Eu acho que uma ronda mais ostensiva inibiria um pouco a ação dessas pessoas”, explica o comerciante.

Apesar de contar com sistema de segurança, câmeras e alarme, o comerciante sente que nada impede a ação dos criminosos.

“Nós nos sentimos desamparados. A gente investe em segurança cada vez mais, com monitoramento, cercas elétricas que colocaremos. Mas mesmo assim não é o suficiente para eu me sentir seguro”.

Assustado com a quantidade de furtos em pouco mais de três meses, o empresário conta que estuda fechar a loja na cidade. “Eu realmente venho repensando em continuar aqui na cidade de Novo Progresso com o comércio que a gente investiu. Um projeto brilhante que nós temos na cidade. Na verdade, a gente não teve resposta nenhuma, tampouco a gente acredita que terá. Me parece que, infelizmente, virou uma coisa normal, por incrível que pareça”.

Neste domingo, 14 de agosto de 2022 (véspera de feriado), por volta das 21h00min, um criminoso assaltou três comércios repentinamente; uma conveniência, uma loja de roupa e uma joalheria.

Assista ao vídeo

Por:Jornal Folha do Progresso em 16/08/2022/08:05:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...