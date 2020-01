Mulher é espancada pelo marido na frente da filha e enteados e tem nariz quebrado em MT: ‘Não consegui me defender’

Vítima teve convulsão, além do nariz quebrado e lesões em todo o rosto e pescoço. A filha dela de 3 anos foi quem pediu por socorro.

Uma mulher teve várias lesões no rosto depois de ser espancada pelo marido na frente da filha e enteados em uma chácara no Bairro 1° de Março, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, no sábado (18). A vítima recebeu alta médica nessa segunda-feira (20).

Devido às agressões, a mulher teve convulsão, além do nariz quebrado e lesões em todo o rosto e pescoço.

“Estava agoniada, tentando me defender. Quando virei espirrou sangue nele e ele disse que eu tinha cuspido e isso era uma falta de respeito. Depois começou a me agredir de uma forma que eu não consegui mais me defender”, relatou.

O suspeito, Paulo Araújo da Silva, fugiu do local depois do crime.

No momento das agressões, a filha da vítima de 3 anos e dois filhos de Paulo, de 6 e 8 anos, estavam na casa. A menina foi quem pediu por socorro.

A mulher foi encontrada pela irmã desacordada.

“O primeiro soco quebrou meu nariz. Até agora está inchado e não foi possível fazer cirurgia. Estou com dificuldade para respirar e não consigo comer direito”, contou a vítima.

A Polícia Civil informou que está investigando o caso.

