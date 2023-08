Vídeo: filhote nasce e é atacado por onça em zoológico no ES

A cena foi flagrada em um zoológico no Espírito Santo | Reprodução/ Redes Sociais

O momento foi flagrado por alunos que visitavam o loca em Marechal Floriano, no Espírito Santo; eles chegaram a ser coagidos para apagarem o registro em vídeo

Uma cena inusitada foi testemunhada por um grupo de estudantes durante uma visita ao zoológico de Marechal Floriano, único do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (23). Eles conseguiram registrar o nascimento de um filhote de onça-pintada, que para a surpresa de todos, foi abocanhado por um macho da mesma espécie.

Nas imagens, é possível ver o momento em que a mãe limpava o filhote e, logo depois um estranhamento entre ela e um macho, que abocanhou o filhote. A mãe vai em direção ao macho, que está com o filhote na boca para tentar tê-lo de volta. O fato surpreendeu até mesmo a guia e os proprietários do zoológico.

VEJA O MOMENTO:

De acordo com o estudante Gustavo Gregorio da Silva, 17 anos, que foi um dos que presenciaram a cena, quem estava guiando os alunos pelo passeio chegou a citar a impossibilidade de isso acontecer.

“A guia disse que era impossível daquilo acontecer. Só acreditou depois que mostramos o vídeo. Ela foi chamar a dona do zoológico e ela também ficou surpresa e desconversou na hora que mostramos o vídeo”, contou.

O aluno conta que ficou claro que não sabiam da gravidez da onça. O professor de biologia da turma teria explicado que a fêmea prenha deveria estar isolada dos demais animais da espécie, pois é natural que um macho tente matar filhotes.

Gustavo contou que, após o episódio, a dona do zoológico insistiu para que eles enviassem o vídeo para ela e que o mesmo fosse apagado do celular dos alunos.

“No final do passeio, minha amiga, uma das que gravou o vídeo, foi coagida pela dona a enviar os vídeos. Houve a intervenção do professor Lucas Vale. Ele disse que não estava gostando da atitude dela e achando estranho abordar longe dele, sendo que somos menores de idade e estávamos sob responsabilidade da escola”, contou.

O aluno ainda disse que ficou um clima estranho entre os cerca de 50 alunos e a organização do zoológico. Após o episódio, a equipe isolou a área da jaula das onças com cones.

Em nota a administração do Zoológico informou que técnicos realizaram uma visita no local e constataram que mãe e bebê onça passam bem e já estão isolados dos outros animais.

