Mulher e filho de seis anos morrem após carro capotar em cidade do Pará

Mulher e filho de seis anos morrem após carro capotar em Vigia (Foto:| Via WhatsApp)

Filha de 12 anos sobreviveu e está internada com quadro de saúde estável

Uma mulher de 32 anos e o filho dela, de apenas 06 anos, morreram em um trágico acidente de trânsito ocorrido na manhã deste domingo (11), em trecho do quilômetro 48 da rodovia PA-140, no município de Vigia, nordeste paraense. O companheiro dela e uma filha do casal sobreviveram.

De acordo com informações repassadas por policiais militares, o carro em que a família viajava, um automóvel Celta da cor vermelha, capotou no início da manhã de hoje. Uma das ocupantes do carro, Leide da Conceição Ferreira, de 32 anos, e o filho dela, de 06 anos, foram socorridos por ambulância do Samu para o Hospital Municipal de Vigia, mas não resistiram aos ferimentos e faleceram.

Uma filha do casal, de 12 anos, está internada com estado de saúde estável. Já o condutor do veículo, identificado como João de Sousa Monteiro, não teve ferimentos graves e se apresentou na Unidade Integrada Pro Paz (UIPP) de Vigia.

As circunstâncias do acidente serão investigadas.

Autor: DOLL/domingo, 11/10/2020, 19:22

