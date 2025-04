Mulher é morta a facadas pelo companheiro no Pará

Foto: Reprodução | O corpo de Raimunda foi removido por uma funerária da cidade e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Uma mulher, identificada até o momento apenas como Raimunda, foi morta a facadas pelo próprio companheiro na tarde deste domingo (20), no bairro Cidade de Deus, em Tailândia, no nordeste do Pará. O crime, segundo informações da Polícia Militar, ocorreu após uma discussão entre o casal. O corpo de Raimunda foi removido por uma funerária da cidade e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O suspeito, identificado como Jonh Clésio, fugiu do local após cometer o crime, mas foi localizado por policiais militares. Durante a abordagem, ele teria tentado reagir e foi atingido por um disparo. Jonh Clésio foi levado ao Hospital Geral de Tailândia (HGT), onde teve a morte confirmada. A Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com vizinhos, Jonh já possuía um histórico de violência contra Raimunda. A versão foi confirmada por familiares da vítima. “Ela passou muita violência com ele, desde o começo. Ele machucava ela e batia nela. Humilhava e ameaçava ela. Ele ameaçou um filho meu e agora acabou tirando a vida da minha filha, que não tem mais volta. Não estou acreditando que ela se foi. Foi um pedaço que ele tirou de mim”, declarou a mãe da vítima ao portal Tailândia.

O sargento Euclides, da Polícia Militar, comentou sobre a ação que resultou na morte do suspeito. “A resposta foi imediata. Nós fomos acionados informando que havia acontecido um homicídio. Nos deslocamos até o local e constatamos a veracidade dos fatos. Lá, foi informado que o acusado era o seu companheiro e que o mesmo tinha fugido de lá de bermuda jeans, blusa azul e uma faca. A partir daí, pedi apoio para todas as viaturas do batalhão. Todas as viaturas ficaram fazendo incursões. Usamos até um drone, mas sem êxito”, disse ele.

Segundo o sargento, a localização do suspeito ocorreu após denúncia de um morador. “Após isso, veio a informação de que um cidadão havia avistado um elemento com as mesmas características saindo do bairro Paganini e, chegando lá próximo ao cemitério, um cidadão com as mesmas características foi avistado saindo de uma área de mata. Eu dei voz de parada ao mesmo, mas ele sacou uma faca tipo punhal. O policial efetuou um disparo”, detalhou Euclides.

“Não vai trazer a senhora de volta, mas demos a resposta”, disse o sargento Euclides. “O que a gente sabe preliminarmente é que eles estavam discutindo. Parece que ele estava bebendo desde ontem e, ao retornar, estava discutindo com ela. A gente não sabe bem como ocorreu dentro da casa. O crime foi de feminicídio”, finalizou.

Fonte: Portal Tailândia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/04/2025/07:35:49

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...