BR-163: Maior ponto de parada para caminhoneiros do Brasil será inaugurado em Novo Progresso nessa segunda-feira (09)

Ponto de descanso caminhoneiro – (Foto: Divulgação) – Será inaugurado na próxima segunda-feira (09) o maior Ponto de Parada e Descanso (PPD) para caminhoneiros do país. A iniciativa é da Via Brasil BR-163, concessionária que administra o trecho da BR-163/230 entre Sinop (MT) e Miritituba (PA), em parceria com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Localizado no km 59 da BR-163, no município de Novo Progresso (PA), o PPD contará com uma área de 40 mil m² e capacidade para abrigar mais de 200 carretas do tipo bitrem. A estrutura inclui vestiários masculinos e femininos, banheiros com chuveiros, sala de descanso equipada com televisão e internet Wi-Fi, lavanderia e refeitório, oferecendo mais conforto e comodidade aos caminhoneiros que percorrem diariamente essa rota estratégica para o escoamento da produção agrícola do Mato Grosso.

Um marco para o transporte rodoviário

A inauguração do PPD, programada para as 14h, contará com a presença de autoridades regionais e federais. O diretor-presidente da concessionária, Ricardo Barra, destacou o compromisso da concessionária em atender bem os caminhoneiros. “Esse é mais um investimento em prol do caminhoneiro. Prezamos por uma prestação de serviço de qualidade e acolhedora. Será um espaço de uso livre, aberto 24h, garantindo um local confortável para o descanso”, afirmou.

Rafael Vitalle, diretor-geral da ANTT, ressaltou a importância do empreendimento para a segurança e qualidade de vida dos motoristas profissionais. “A permanência máxima será de 12 horas contínuas por veículo, a cada 24 horas, respeitando as normas que regulam a jornada de trabalho e o tempo de direção. Estruturas como essa são essenciais para a melhoria das condições de trabalho na categoria”, destacou.

Importância estratégica

O novo PPD está localizado em uma das principais rotas logísticas do Brasil, utilizada para transportar a produção agrícola do Mato Grosso até as Estações de Transbordo de Carga (ETCs) de Miritituba, no Pará. A região é vital para o escoamento de grãos, conectando o centro produtor às exportações.

Desde que assumiu a gestão do trecho em 2022, a Via Brasil tem realizado uma série de investimentos, como melhorias no pavimento, renovação de sinalização, manutenção de drenagens e instalação de dispositivos de segurança. O novo PPD é mais um exemplo do compromisso da concessionária com a infraestrutura e o bem-estar dos usuários da rodovia.

A inuguração do PPD reforça o papel da BR-163 como um eixo essencial para a economia do país, promovendo melhores condições para os caminhoneiros que garantem a movimentação das riquezas do agronegócio brasileiro.

