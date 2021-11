Mulher é morta com tiro na perna após atacar PM com facão na região sudeste paraense

(Foto:Reprodução) – A jovem identificada como Joiciane da Silva dos Santos foi morta com um tiro na perna na última terça-feira (9/11), após atacar policiais com um facão.

Segundo informações, a polícia teve que disparar um tiro para conter seu comportamento agressivo, mas infelizmente não resistiu ao ferimento e veio a óbito, em Jacundá, na região sudeste paraense.

Joiciane era dependente química e incontrolável, além de ser responsável por vários furtos de objetos em residências da cidade de Jacundá. Nos últimos 30 dias houve diversas denúncias contra ela. Imagens da jovem eram eram divulgadas diariamente em grupos de mensagens instantâneas com relatos de invasões. Ela pulava muros das casas ou entrava ao perceber portas abertas. E fugiu ao cerco policial por diversas vezes. Uma tia dela relatou que Joiciane cometia muitos delitos e os produtos furtados eram trocados por droga.

A última invasão ocorreu por volta das 16h de terça-feira, no Bairro Eletronorte. De acordo com o morador que pediu para não ser identificado, Joiciane entrou na casa dele, localizada na Rua Buenos Aires, e ao ser flagrada tentando furtar objetos do domicílio começou manifestar violência. A vítima acionou a Polícia Militar.

Uma guarnição chegou ao local minutos depois e se deparou com a mulher enfurecida no interior do domicílio. Ali terminara uma trajetória de pequenos delitos cometidos pela jovem nos últimos meses na cidade de Jacundá. De acordo com a versão dos policiais, Joiciane não atendeu a voz de prisão, se armou com um facão e tentou agredir os militares. E um deles desferiu um tiro que atingiu a pena da mulher.

Os policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Uma equipe chegou a realizar os procedimentos necessários para salvá-la. Joiciane faleceu ao chegar na unidade de saúde pública da cidade. Na Delegacia de Polícia Civil foi instaurado um inquérito para investigar o caso.

