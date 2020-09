Mulher é presa ao ser flagrada com drogas e tentar subornar policiais no sudeste do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A suspeita portava quase 100 gramas de crack. Ela estava em uma van que seguia de Altamira para Marabá. O veículo foi parado em uma barreira durante a madrugada. De acordo com os policiais que conduziram a mulher até Marabá, ela chegou a oferecer R$ 3 mil para que não fosse apresentada na seccional. Por isso, além do tráfico de drogas, ela foi autuada pelo crime corrupção ativa e segue à disposição da Justiça.

Uma mulher foi presa em flagrante nesta terça-feira (22), na BR-230, sudeste do estado, após ser flagrada com drogas e tentar subornar policiais para que não fosse detida.

