Polícia identifica homem que foi morto a pauladas em Anapu

A vítima foi morta de forma violenta. O homem foi atacado a pauladas quando estava na arquibancada do ginásio de esportes, no centro da cidade. Pessoas que passavam pelo local, perceberam que algo estava errado e foram até a arquibancada, e encontraram a vítima ensanguentada, e desorientada.

Jorge, como era conhecido na área comercial em Anapu, vivia perambulando pelas ruas da cidade, e com frequência contava com a solidariedade das pessoas para se alimentar. Apesar da condição de pessoa em situação de rua, não havia denúncias ou reclamações contra ele.

