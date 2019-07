Mulher é presa em banco de Belém tentando sacar R$ 13 mil ao se passar por aposentada

Mulher foi detida no banco (Foto:Polícia CIvil)

Segundo a Polícia, essa é quarta vez que ela é autuada em flagrante por estelionato

Agentes da Divisão de Investigações Especiais (DIOE) prenderam em flagrante Tânia do Socorro Marinho Bemdelack, de 56 anos, quando ela estava no interior de uma agência bancária localizada na avenida Augusto Montenegro, em Belém tentando sacar de forma fraudulenta R$ 13 mil, se fazendo passar por uma idosa aposentada dependente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Segundo a Polícia Civil, a mulher já vinha sendo acompanhada há algum tempo pelo serviço de inteligência.

No decorrer das investigações, ficou comprovado que Tânia do Socorro conseguiu sacar por meio de empréstimo consignado fraudulento no ano passado a quantia de R$ 64 mil, razão pela qual já era alvo de investigadores da DIOE. Outro ponto que chama atenção é que essa não é a primeira vez que Tânia é pratica o crime de estelionato, pois é quarta vez que ela é autuada em flagrante.

Segundo o delegado Neyvaldo Silva, titular da Dioe, a mulher é apenas uma integrante de uma quadrilha criminosa, especializada em falsificação de carteiras de identidade usada para, de forma fraudulenta, conseguir empréstimos consignados, na sua maioria em nome de pessoas idosas. Ainda segundo o delegado Neyvaldo, os demais integrantes da quadrilha já estão devidamente identificados, sendo uma questão de tempo até as prisões de todos.

