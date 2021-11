Mulher é presa em flagrante após golpear pescoço do marido com canivete, em Itaituba (PA)

Homem sofreu corte profundo na garganta (Foto:Reprodução/ Plantão 24 Horas News)

Carolina Almeida Silva, de 25 anos, disse que teria sofrido agressão física do companheiro, Luiz Fernando Araújo. Ele sofreu um corte profundo e por pouco não foi esgorjado.

Uma mulher identificada como Carolina Almeida Silva, de 25 anos, foi presa em flagrante no último sábado (30), após aplicar um golpe de canivete no pescoço do marido, Luiz Fernando Araújo, também de 25 anos. O crime aconteceu dentro de um bar localizado na zona rural de Itaituba, sudoeste do Pará, e segundo a mulher, teria sido motivado por uma suposta agressão física que ela disse ter sofrido do companheiro.

Segundo informações do portal Plantão 24 Horas News, em depoimento à polícia, Caroline disse que, ao tentar conversar com o marido, que estava consumindo bebida alcoólica no bar, teria sido agredida com um soco no rosto e puxões de cabelo, e em seguida teve seu material de trabalho jogado no chão.

No momento em que juntava as ferramentas, Luiz Araújo teria tentado agredi-la novamente. Foi quando ela pegou um canivete e desferiu um golpe certeiro na garganta do marido, causando um ferimento profundo. Por pouco, o homem não foi esgorjado.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu Caroline em flagrante. Já Luiz Araújo foi conduzido para o posto de saúde da Vila Crepurizinho, onde teve o ferimento suturado. O casal foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição da autoridade policial.

