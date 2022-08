Mulher é presa por tráfico de drogas durante fiscalização da PRF em ônibus na BR-163, em Santarém

Com Lindiara Garcia Xavier a PRF encontrou 2 tabletes de maconha, e na bagagem dela mais 4 tabletes. (— Foto: Divulgação/PRF)

Seis tabletes de drogas apreendidos com passageira de ônibus na BR-163 em Santarém-PA

Uma mulher foi presa por tráfico de drogas durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta das 18h30 de sexta-feira (26), no KM 995 da BR-163, em Santarém, oeste do Pará.

Ao iniciar a fiscalização das bagagens de um ônibus que fazia o itinerário do município de Santarém-PA para São Luis-MA, os policiais encontraram 4 tabletes de maconha em uma das malas do bagageiro do ônibus.

Após verificação do número da bagagem, constatou-se que pertencia a uma das passageiras. Foi então realizada a revista pessoal em Lindiara Garcia Xavier, que transportava mais 2 tabletes na bagagem de mão e um montante de R$ 500,00 em espécie e outros objetos pessoais. A pesagem da droga totalizou 9,48 Kg.

À PRF, ao ser questionada sobre a posse e o conteúdo da bagagem, a mulher afirmou que ambas pertenciam a ela, e que o conteúdo seria entregue para uma determinada pessoa, no município de Marabá.

Ainda em depoimento, afirmou que pegou a substância na residência de uma amiga que reside no residencial Salvação.

Diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, a ocorrência de tráfico de drogas, momento em que foi dada ordem de prisão à passageira, que foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Santarém.

Por:Jornal Folha do Progresso em 29/08/2022/10:16:39 a informação é do G1 Santarém

