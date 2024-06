Mulher é presa suspeita de render funcionária e roubar loja de eletrônicos em Castanhal

Mulher suspeita de render funcionária e assaltar loja de eletrônicos é presa em Castanhal — Foto: Divulgação

Crime ocorreu em abril e comparsa da suspeita já havia sido preso em outra operação policial. Os dois criminosos levaram 9 aparelhos celulares e causaram um prejuízo de aproximadamente 15 mil.

Uma mulher foi presa nesta sexta-feira (28) suspeita de participar de um assalto a uma loja de equipamentos eletrônicos em Castanhal, na região nordeste do Pará. O crime ocorreu em abril deste ano e uma funcionária foi rendida pelos criminosos.

Carolayne de Paula Alcoforado Monteiro e seu comparsa, identificado como Cristiano Trindade da Silva, levaram nove celulares avaliados em aproximadamente R$ 15 mil.

O suspeito, Cristiano já havia sido preso no dia 2 de maio, quando também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ambos possuem antecedentes por envolvimento com crimes de roubo e tráfico de entorpecentes.

Na época, o crime foi gravado por uma câmera de segurança e durante toda a ação criminosa, a funcionária que foi vítima dos criminosos, chegou a chorar em desespero com a situação.

Nas cenas também é possível acompanhar que a dupla chegou próximo ao caixa e a trabalhadora foi rendida pela mulher, que diz “me dá teu celular”, mas promete não levar o aparelho.

Enquanto isso, o homem revistou o estabelecimento. A assaltante questionou se havia dinheiro no caixa e, ao final do crime, levou a funcionária para uma sala aos fundos do local.

LEIA TAMBÉM

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/06/2024/00:59:10

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...