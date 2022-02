Polícia realiza operação contra “braço financeiro” de facção do RJ inserida no Pará

(Foto:Reprodução) – A Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), cumpriu, na manhã desta quarta-feira (09), um mandado de busca e apreensão no município de Castanhal, nordeste do estado.

A ação fez parte da operação “Alba”, que cumpriu 26 mandados de busca e apreensão, e efetuou o bloqueio judicial de aproximadamente R$ 76 milhões em contas bancárias, além do sequestro de bens de alto valor de suspeitos de participar da lavagem de dinheiro da maior facção de tráfico de drogas do Rio de Janeiro. O objetivo é desestruturar o “braço financeiro” da organização criminosa e desarticular o esquema de compra de drogas e armas. Além do Pará, a ação também ocorreu de forma simultânea nos estados do Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. (As informações são da Agência Pará)

No Pará, foi identificado um dos “braços financeiros” que dentro da organização criminosa funcionava como “laranja” para a lavagem de dinheiro oriundo do crime.

O delegado geral da PCPA, Walter Resende, destacou a importância da integração entre as Polícias Civis de vários estados.

“Graças a essa integração, a Polícia Civil aprofundará as investigações em relação ao relacionamento do alvo com a facção criminosa, buscando identificar ainda mais envolvidos, assim como atacar a capacidade financeira da organização criminosa.” destacou o delegado geral.

Combate ao crime

Desde o início da atual gestão, uma das principais frente de ações do Governo do Estado tem sido o combate à criminalidade. Neste cenário, a Polícia Civil do Pará vem demonstrando estratégias eficientes, como a integração com polícias de outros estados, que refletem diretamente na baixa de crimes como homicídios, roubos e tráfico de drogas. De acordo com Núcleo de Inteligência da Polícia Civil (NIP), somente no ano passado, cerca de 100 integrantes de facções criminosas foram tirados de liberdade.

