Assalto foi registrado por câmera do estabelecimento. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Estabelecimento fica em Castanhal, nordeste do estado.

Um casal de assaltantes rendeu uma funcionária de uma loja de equipamentos eletrônicos em Castanhal, no nordeste do Pará.

O caso foi confirmado pela Polícia Civil (PC) nesta quarta-feira (3). Imagens da câmera de monitoramento registraram o momento. Durante toda a ação criminosa, a vítima chora em desespero com a situação.

Nelas é possível ver quando a dupla chega próximo ao caixa e a trabalhadora é rendida pela mulher, que diz “me dá teu celular”, mas promete não levar o aparelho. Enquanto isso, o homem revista o estabelecimento.

A assaltante questiona se há dinheiro no caixa e, ao final do crime, leva a funcionária para uma sala aos fundos do local.

Segundo a Polícia Civil (PC), a dupla, que fugiu em uma moto, levou nove smartphones — um prejuízo avaliado em mais de R$ 15 mil.

Os agentes informaram que a delegacia de Castanhal investiga o caso e analisa as gravações. De acordo com a PC, um dos suspeitos já foi identificado, e a polícia trabalha para prender os envolvidos.

Veja Vídeo:

VÍDEO mostra desespero de funcionária ao ser rendida por assaltantes em loja no Pará.

Leia mais:https://t.co/iJUa1NJyGz pic.twitter.com/aXODDXgdGy — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 4, 2024

Fonte: G1 PARÁ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/04/2024/16:16:02

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...