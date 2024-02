(Foto: Reprodução)- Vídeo da descoberta repercutiu em redes sociais.

Descobrir uma traição do companheiro já é doloroso, mas imagina quando vem de quem menos espera? Nas redes sociais, repercutiu um vídeo em que uma mulher flagra uma traição do marido com a própria mãe dela. Eles estavam dentro do banheiro sem roupas, quando a mulher chegou em casa.

Nas imagens a mulher questiona que pouca vergonha era aquela. “Minha mãe com o meu marido cara”, diz.

Em seguida, a mãe da mulher responde que não era nada daquilo que ela estava pensando. A mulher questiona o marido. “Eu peguei vocês dois aqui no banheiro, me explica. Tu não tem respeito pela minha família. Eu tenho um filho contigo, só quero que você pegue as suas coisas e vá embora daqui”, diz a mulher.

Após lamentar e questionar o porquê à traição havia acontecido, a mãe da mulher acaba confessando e diz que tentou evitar, mas a culpa foi do marido da filha. O vídeo teve ampla repercussão.

Fonte: Ampost e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/02/2024/18:57:44

Mulher flagra traição do marido com a própria mãe dela e expõe na internet; assista.

Leia mais: https://t.co/TPIxooPo9a pic.twitter.com/mN2GFo4hNi — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 20, 2024

