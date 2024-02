O vídeo viralizou nas redes sociais no fim de semana. | (Foto: Reprodução)

Larissa Sumpani foi flagrada fazendo sexo oral no namorado durante um bloco de carnaval no último fim de semana

Ocarnaval é uma das épocas mais esperadas pelos brasileiros para “enfiar o pé na jaca” e se divertir sem limites. Porém, nem tudo é permitido e o bom senso deve ser levado em consideração, visto que pessoas de todas as idades ocupam as ruas.

A Influenciadora e Miss Bumbum 2023, Larissa Sumpani foi flagrada, neste fim de semana, em um momento para lá de íntimo com o namorado durante um bloco de carnaval. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a loira fazendo sexo oral enquanto pessoas assistem à cena.

Na web, o assunto rendeu. Muitos criticaram a postura da influencer, destacando o “atentado ao pudor”, que crianças e idosos poderiam ter visto a cena, além de cobrar um posicionamento da modelo. Nesta segunda-feira (19), ela publicou um vídeo se pronunciando sobre a polêmica.

“Já vi muita gente fazendo coisa bem pior e todo mundo aplaude. Quando sou eu, qualquer coisinha já começa a julgar e criticar. Mas eu aposto que queriam ter 1% da minha coragem”, começou explicando. Larissa, que namora o ator de filmes pornôs gay,, Vitor Prado.

“Vitor é hétero, mas grava esses vídeos de forma extremamente profissional. Ele não sente atração por homens”, concluiu.

Influenciadora se pronuncia após flagra de sexo oral na rua. Leia mais:https://t.co/mnfIWiMucC pic.twitter.com/XXAaOne2v7 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 20, 2024

Fonte: Dol Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/02/2024/19:11:03

