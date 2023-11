Mulher leva cabeça de filho morto por traficantes ao IML e choca motorista de app

O relato do motorista foi feito por meio de um áudio que viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (23)

Um motorista de aplicativo, não identificado, relatou uma situação inusitada aos demais colegas de corrida. Ele revelou que, durante uma viagem no Rio de Janeiro (RJ), uma passageira estaria transportando, dentro de uma sacola, a cabeça do próprio filho para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade. A suspeita é de que a vítima tenha sido decapitada por traficantes da capital carioca e enterrada como indigente. Ouça o relato do motorista:



O áudio viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (23). Na gravação, ele diz: “Vocês não vão acreditar no que aconteceu comigo. Eu tenho sete anos de Uber. Mano, eu nunca vi algo igual acontecer”.

Segundo o motorista, a passageira revelou que foi até o local de origem da corrida para buscar a cabeça do filho que teria sido assassinado por traficantes na capital carioca. A mulher estaria desesperada, uma vez que o filho poderia ter sido enterrado como indigente.

“Eu falei, onde é que tá a cabeça dele? Mano, ela abriu a sacola… ela abriu a sacola lá. Irmão, eu só vi só um cabelinho, uma bola… Mano, tipo uma bola de futebol, só que menor, cabeluda, mané. Era a cabeça do moleque dentro do carro”, disse o motorista no grupo de Whatsapp.

