Concurso PM PA é mantido; veja detalhes do acordo!

Atenção, corujas: durante audiência de conciliação realizada nesta quinta-feira, 23 de novembro, ficou acordado o prosseguimento do concurso PM PA (Polícia Militar do Pará) sem a limitação de gênero.

Com isso, o certame seguirá mantendo-se todos os atos já praticados. Logo, as provas seguem previstas para os dias 10 e 17 de dezembro. Veja abaixo trecho do termo de audiência!

Agora, o acordo segue para a eventual homologação. Confira AQUI o documento na íntegra!

Lembrando que, por meio de medida cautelar na ADI nº 7.486 (Ação Direta de Inconstitucionalidade), proposta pela Procuradoria-Geral da República (PGR), foram questionados os percentuais de ingresso na corporação destinados às mulheres.

Informações do concurso da Polícia Militar PA

São ofertadas 4.400 vagas para os cargos de Soldado e Oficial, que exigem níveis médio e superior, idade máxima de 30 anos e CNH B.

Agora, as oportunidades são de lista única, com salários que podem chegar a R$ 9,4 mil. Sob organização do Cebraspe, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de 5 etapas!

Fonte: Estágiaria / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/11/2023/12:38:40

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...