Mulher leva marido amarrado a posto de vacinação e vídeo viraliza; veja

Uma cena incomum chamou a atenção de funcionários e do público que aguardava atendimento em um posto de saúde no município de Rio Largo, Alagoas. Uma mulher levou o marido amarrado para tomar o imunizante contra a COVID-19.

As imagens mostram o homem sentado na cadeira, em um posto de saúde de Rio Largo, com os braços presos a uma corda, segurada pela mulher que está em pé, na frente dela.

