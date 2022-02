Operação da GTO e Polícia Militar apreendem 27 kg de maconha em castelo de Sonhos

(foto:Divulgação PM) — Policia Militar intercepta motociclista com três pedras de crack e acaba apreendendo 27 kg de maconha em Castelo de Sonhos.

Após denúncia anônima que um suspeito seguia de motocicleta Honda Bros de cor branca, sentido Castelo de Sonhos /Novo Progresso, a guarnição da polícia militar interceptou e fez abordagem no nacional Aguinaldo Almeida dos Santos, de 43 anos, encontrou em uma mochila 03 (três) “tabletes” de substância que aparenta ser droga entorpecente conhecida vulgarmente como “maconha”. Ao ser questionado pelos policiais, Aguinaldo acabou informando haver mais drogas em uma propriedade na zona rural de Castelo de Sonhos. Com apoios do grupamento tático da polícia militar (Grupamento Tático Operacional (GTO)) , os policias se deslocaram até a zona rural, sendo encontrado em um compartimento onde guardavam materiais de uso com vários “tabletes” de drogas, totalizando 27 kg (vinte e sete quilogramas) de substância que aparenta ser “maconha”.

O sul–mato-grossense Aguinaldo Almeida dos Santos,de 43 anos, não resistiu a prisão e foi apresentado pela polícia Militar na Unidade Integrada Pro Paz – UIPP onde funciona a Delegacia de Polícia Civil de Castelo dos Sonhos.

