Policial militar é internado em estado grave após ser baleado na cabeça, em Parauapebas

Soldado foi baleado após tentar intervir em uma tentativa de roubo (Foto:Reprodução)

Soldado Dos Santos estava no bairro Cidade Jardim quando foi vítima do atentado. Polícia realiza diligências na região

Mais um policial militar foi vítima de um atentado a tiros no Pará. O soldado Dos Santos foi baleado na manhã desta quarta-feira (2), no bairro Cidade Jardim, em Altamira, sudeste paraense. Ele foi socorrido e encaminhado para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), onde permanece internado em estado gravíssimo, com um tiro na cabeça. As polícias Civil e Militar estão realizando diligências na área onde ocorreu o crime, em busca dos autores, que ainda não foram identificados. Somente em 2022, três policiais e um guarda municipal foram mortos de forma violenta no Pará. As informações são do João Paulo Jussara

O crime aconteceu por volta das 8h20. De acordo com informações da Polícia Militar, o soldado, que é lotado no 23º BPM, teria tentado intervir em um roubo, quando foi alvejado por um dos suspeitos na região da cabeça. Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para uma UPA, onde segue internado.

O Secretário de Segurança Pública de Parauapebas, Denis Gabriel Assunção, confirmou à reportagem que todas as forças de segurança foram mobilizadas para encontrar os suspeitos. “Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Polícia Militar (PM) e Centro de Controle de Operações (CCO) já estão realizando as diligências em busca dos criminosos. E também está vindo mais reforço de Marabá, para que a gente possa garantir mais segurança nessa busca. O estado de saúde do policial é gravíssimo”, disse o secretário.

Os criminosos fugiram do local e seguem foragidos. A polícia pede que qualquer informação que possa ajudar a identificar e localizar os suspeitos seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações – Ciop (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

Quatro agentes mortos em menos de um mês

Somente este ano, cinco agentes de segurança pública foram vítimas de atentados à bala no Pará. Quatro deles morreram. A onda de violência começou no dia 20 de janeiro, quando o Guarda Municipal de Belém Tarso Rocha Bittencourt, de 45 anos, foi morto a tiros em Ananindeua, na porta da casa dele, no bairro de Águas Brancas.

Cinco dias depois, o terceiro sargento da PM Milton Carlos Silva de Menezes, de 41 anos, foi assassinado por quatro homens em Bragança, nordeste do Pará. Ele estava chegando em casa, estacionando a moto dele, quando um carro modelo Ford Fiesta preto chegou, o bando desceu do veículo e disparou várias vezes na direção da vítima.

Apenas 24 horas depois do crime, no dia 26, o sargento da PM Luis Fernando Monteiro Ferreira foi baleado e morto em Icoaraci. O caso ocorreu na rua São Francisco com a passagem Afonso Pena, nas proximidades do hospital Abelardo Santos, quando dois homens a pé se aproximaram da vítima e a alvejaram várias vezes.

Já no último sábado (29), o cabo da PM Madson Campos foi executado no bairro do Guamá, em Belém. Ele foi alvejado na rua Augusto Corrêa e ainda chegou a ser socorrido e levado para um hospital particular, mas já chegou sem vida ao local. Com isso, já chegou a quatro o número de agentes de segurança mortos no Estado. Em 2021, foram registradas 23 mortes na categoria.

Jornal Folha do Progresso em 02/02/2022/15:59:16

